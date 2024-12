Ibovespa avança com ação da Caixa Seguridade entre os destaques

- AZUL PN valorizava-se 3,52%, com a estabilização no movimento do dólar ante o real corroborando a melhora após as ações fecharem na véspera com um tombo de quase 8%. No mesmo contexto, CVC BRASIL ON avançava 6,2%.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 1%, após quatro sessões seguidas de queda, período em que acumulou um declínio de 7,5%. O Itaú anunciou nesta terça-feira a liberação da negociação de bitcoin e ethereum para todos os clientes. O sinal positivo prevalecia no setor, com BRADESCO PN em alta de 0,29%, BANCO DO BRASIL ON subindo 1,14% e SANTANDER BRASIL UNIT com acréscimo de 1,54%.

- VALE ON cedia 0,03%, em meio a uma séria de divulgações, incluindo previsão de produzir entre 325 milhões e 335 milhões de toneladas de minério de ferro no próximo ano, ante aproximadamente 328 milhões em 2024, em dia de evento anual da mineradora com investidores em Nova York. Na China, o contrato do minério de ferro mais negociado em Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 1,5%.

- CARREFOUR BRASIL ON avançava 0,47%, tendo como pano de fundo anúncio do varejista de que assinou a venda de oito lojas da bandeira Nacional em Curitiba, em transações que fazem parte de estratégia para levantar 400 milhões de reais com desinvestimentos. A companhia afirmou que pretende vender todas as 64 lojas Nacional e Bompreço e que até o momento vendeu 7 unidades Bompreço e 8 do Nacional.

- PETROBRAS PN subia 0,05%, relativamente descolada da alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent avançava 1,45%.

- RD SAÚDE ON perdia 1,21%, com analistas repercutindo evento da rede de varejo farmacêutico na véspera. Analistas do Bradesco BBI afirmaram que o ganho de participação de mercado deve continuar com retornos atrativos, mas cortou o preço-alvo das ações de 27 ara 26 reais, citando a revisão para cima na previsão de abertura de lojas anunciada pela companhia, bem como Selic mais elevadas e resultados do terceiro trimestre.