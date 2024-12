Haddad critica forma como pacote foi recebido e diz que medidas são suficientes no momento

"Não me parece que medidas de contenção de gastos são irrelevantes, como alguns querem fazer parecer", afirmou.

Na semana passada o governo anunciou um corte de 71,9 bilhões de reais em despesas em dois anos, acompanhado de uma proposta de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais por mês.

Desde então o mal-estar causado pela proposta de isenção fez o dólar disparar para acima dos 6,05 reais e as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) superarem 14% em vários vencimentos.

No evento desta quarta-feira, Haddad defendeu novamente as medidas de contenção de gastos e disse que, se for preciso, novas soluções podem ser buscadas para equilibrar as contas públicas.

"Mas entendo que as medidas anunciadas são suficientes para o momento", disse Haddad. Ele se disse "confiante" em que o Congresso apreciará os projetos nas próximas três semanas até o final do ano.

O ministro reforçou ainda que a reforma da renda proposta, que prevê isenção de IR para quem ganha até 5 mil reais por mês, é neutra sob o ponto de fiscal. Para compensar a isenção, o governo propôs elevar a taxação de quem ganha mais de 50 mil reais por mês, além de outras medidas.