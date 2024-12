Ativista brasileira luta pelo direito ao aborto após ter de recorrer ao exterior para interromper gravidez

"A gente tem histórias, a gente acompanha diariamente meninas e mulheres que vão procurar os serviços de aborto legal aqui da cidade e elas escutam absurdos de uma equipe que está ali apenas para acolhê-las, mas parece que faz papel de polícia", disse.

Rebeca relembrou como foi fácil fazer um aborto em Bogotá, na Colômbia, e como a equipe do hospital foi solidária.

"Eu lembro de ter conversado com o médico e ele ter me explicado minhas opções e eu ter escolhido o tipo de tratamento que eu queria. E aí foi acontecendo e foi muito rápido", afirmou.

"Ele olhou para mim e disse: 'Acabou'. E aí eu lembro de chorar e lembro que eu chorava, chorava, chorava. Mas era aquele choro de alívio, sabe? Finalmente acabou, eu consegui o que eu queria."

No Brasil, Rebeca disse que teria que recorrer a clínicas clandestinas que realizam abortos que às vezes são malfeitos, resultando na morte da mulher.

Motivada por sua experiência, ela fundou uma organização não governamental chamada Projeto Vivas para ajudar mulheres que buscam abortos seguros no Brasil ou no exterior. Sua organização já ajudou 407 meninas e mulheres, de acordo com o site da organização.