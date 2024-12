Carro elétrico e híbrido plug-in reduzem problemas, mas são menos confiáveis, diz pesquisa

(Reuters) - Veículos elétricos e híbridos plug-in estão reduzindo seus problemas, mas seguem menos confiáveis que as versões movidas a gasolina, mostrou nesta quinta-feira pesquisa feita por uma influente organização sem fins lucrativos dos EUA.

Os veículos elétricos agora têm 42% mais problemas do que seus equivalentes movidos a gasolina, abaixo dos 79% do ano passado, de acordo com a pesquisa anual de confiabilidade automotiva da Consumer Reports (CR).

Híbridos plug-in têm 70% mais problemas do que modelos de combustão interna, melhorando em relação aos 146% a mais de problemas que teve no ano passado. No geral, veículos com motor de combustão interna (ICE) e híbridos continuam sendo os tipos mais confiáveis.