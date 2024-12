Elon Musk leva pressão do governo Trump por mais eficiência ao Congresso

As empresas de Musk se beneficiam de contratos federais e isenções, estando também sujeitas à supervisão de agências reguladoras. Esse fato levantou preocupações de que seu envolvimento no painel de eficiência se configura em conflito de interesses.

Os republicanos controlarão as duas câmaras do Congresso e também a Casa Branca no próximo ano, mas podem ter dificuldade de garantir grandes cortes de despesas.

Embora os parlamentares autorizem quase 1,7 trilhão de dólares da Defesa e dos programas internos todos os anos, a maior parte do gasto federal consiste em saúde, aposentadorias e outros programas que estão fora do processo orçamentário anual. Os congressistas também não podem controlar o pagamento de juros, que devem chegar a 1 trilhão de dólares neste ano fiscal.

Trump mostrou pouco interesse no corte de gastos durante seu mandato entre 2017 e 2021, quando as despesas federais subiram de 4 trilhões de dólares para 6,2 trilhões de dólares. O Congresso não agiu para implementar sua proposta de eliminar mais de uma dúzia de pequenas agências governamentais e também não repeliu a Lei de Cuidados Acessíveis, do presidente Barack Obama.

(Reportagem de Andy Sullivan, David Morgan e Richard Cowan, reportagem adicional de Gabriella Borter)