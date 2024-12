Ibovespa avança com aprovação de urgência para medidas fiscais; Eletrobras é destaque

- MRV&CO ON avançava 4,77%, apoiada pelo alívio nas taxas dos contratos de DI, que beneficiava outras construtoras, com o índice do setor em alta de 2,39%. No mesmo contexto, o índice de consumo subia 1,56%.

- PETROBRAS PN ganhava 0,64%, após anunciar mais cedo a confirmação da maior descoberta de gás da história da Colômbia com a perfuração do poço marítimo Sirius-2, localizado a 77 quilômetros de Santa Marta, em lâmina d'água de 830 metros. No exterior, o barril de petróleo Brent subia 0,53%.

- VAMOS ON mostrava elevação de 3,96%, também ajudada pelo alívio na curva futura de juros. A companhia também anunciou mais cedo na semana a consumação de sua reorganização societária, que consiste na integração dos negócios de concessionárias da empresa com a Automob, criando uma nova empresa no grupo Simpar.

- BRF ON cedia 1,19%, com o declínio do dólar abrindo espaço para ajuste nos papéis, que vinham de quatro altas seguidas, tendo acumulado um ganho de quase 14%. No setor, JBS ON perdia 0,87%.

- VALE ON perdia 0,28%, conforme agentes financeiros ainda repercutem uma série de anúncios da mineradora nessa semana, quando realizou evento com analistas e investidores em Nova York e divulgou projeções de produção e investimentos para 2025. Na China, o contrato de minério de ferro mais negociado em Dalian caiu 1,17%.