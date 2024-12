SAIBA MAIS-Quais os próximos passos para o acordo comercial UE-Mercosul?

Os quatro membros fundadores do Mercosul -- Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai -- sinalizaram que apoiam o acordo, que pode ser implementado por cada um assim que seu respectivo Parlamento nacional o aprovar.

O QUE ESTÁ EM JOGO?

Líderes têm classificado o acordo como a maior parceria comercial e de investimentos do mundo, juntando um mercado com mais de 700 milhões de consumidores. Economistas calculam que o acordo pode erradicar anualmente cerca de 4 bilhões de euros em tarifas. Elas seriam eliminadas gradualmente ao longo de vários anos.

Para a Europa, o acordo ajudaria a exportar mais veículos e produtos manufaturados, também assegurando acesso a minerais cruciais para sua transição energética. O acordo derruba barreiras para as carnes e os grãos sul-americanos, o que irrita os agricultores europeus.

O QUE EMPERRAVA O ACORDO?

Negociadores concordaram com uma versão do acordo em 2019, mas as nações europeias se negaram a ratificá-lo, citando preocupações ambientais com o então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.