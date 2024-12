Petróleo lidera receitas da exportação do Brasil pela 1ª vez e pode se manter líder, diz IBP

"A gente já esperava passar a soja, nos primeiros meses do ano o petróleo já tinha derrubado a soja como primeira... mas a soja tem o período de safra, e a gente achou que o petróleo nem ganhasse, mas agora consolidou esse movimento", disse Ardenghy, à Reuters.

A perda da liderança da soja na pauta exportadora do Brasil é um fato raro na última década. Em outras oportunidades, o petróleo até superou a oleaginosa, mas o minério de ferro acabou liderando as exportações ao final.

Agora, com a exportação de petróleo somando um recorde de 85,45 milhões de toneladas de janeiro a novembro, alta de 14,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) publicados na véspera, a matéria-prima de combustíveis ganha um lugar de maior destaque nas vendas do país.

Já os embarques da oleaginosa caíram 1,3% em volume no mesmo período devido à quebra de safra, e os preços de exportação da oleaginosa despencaram quase 17% este ano, segundo a Secex.

Com isso, a receita da exportação de petróleo somou 42,76 bilhões de dólares, versus 42,08 bilhões de dólares para a soja no acumulado do ano até novembro -- para o fechamento de 2024, é improvável que seja alterado esse ranking, uma vez que dezembro deverá ser o mês com menores embarques da oleaginosa no ano por conta da entressafra.

"Acho que isso (essa liderança) tem tudo para acontecer nos próximos anos, é uma commodity que está sujeita ao mercado internacional, mas a produção brasileira está fase de em 'ramp-up' muito significativa", acrescentou o presidente do IBP.