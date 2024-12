Itaú Unibanco vê irregularidades em conduta de ex-CFO e diz que tomará medidas legais

SÃO PAULO (Reuters) - O Itaú Unibanco diz que o ex-diretor financeiro, Alexandro Broedel Lopes, atuou em "grave conflito de interesses, e em benefício próprio" no relacionamento com um fornecedor de pareceres da companhia a ele relacionado, "agindo em violação às políticas internas e à legislação e à regulamentação aplicável".

As constatações têm origem em apurações internas finalizadas em 24 de novembro, e foram divulgadas em ata de assembleia geral extraordinária do banco realizada na última quinta-feira, publicada no jornal O Estado de S.Paulo neste sábado.

De acordo com a ata, Lopes, usando de forma irregular de alçadas e prerrogativas do seu cargo, aprovou pagamento ao fornecedor, cujo nome não foi revelado, no valor histórico total de 10,455 milhões de reais. O valor é distribuído em 3,38 milhões em 2021, 1,85 milhão em 2022, 3,35 milhões em 2023 e 1,875 milhão em 2024.