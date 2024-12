Stellantis voltará a fazer parte da associação europeia de montadoras ACEA

A Stellantis havia deixado o grupo após uma decisão do ex-CEO Carlos Tavares.

Tavares, que se demitiu no início desta semana, recentemente se opôs a uma proposta da ACEA para adiar as multas da União Europeia para as montadoras que não cumprirem as metas intermediárias de redução de carbono estabelecidas para 2025.

No sábado, a ACEA acolheu o pedido de Stellantis.

"Dada a crise de competitividade sem precedentes da Europa e a necessidade coletiva de dominar os desafios da transformação verde, é mais importante do que nunca nos mantermos unidos", afirmou em um comunicado.

