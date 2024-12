Ibovespa abre em alta com ajuda da China; Vale sobe mais de 3%

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria com viés positivo nesta segunda-feira, marcada pela alta de commodities como o minério de ferro e o petróleo no exterior, após a China afirmar que adotará uma política monetária "adequadamente frouxa" no próximo ano como parte das medidas de apoio ao crescimento econômico.

Às 10h09, o Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,73%, a 126.865,43 pontos, com as ações da Vale entre as maiores altas, com ganho de 3,31%. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de dezembro, avançava 0,75%.

(Por Paula Arend Laier)