Air France-KLM se diz otimista com Brasil em 2025 após ano de expansão

TURBULÊNCIA MACROECONÔMICA

A economia brasileira está passando por tempos turbulentos, com a forte queda do real ante o dólar norte-americano nas últimas semanas encarecendo as viagens para brasileiros.

A Air France-KLM está observando de perto os movimentos cambiais, mas não vê nenhum efeito negativo sobre suas operações no momento, disseram os executivos.

CITAÇÕES

"Quando você olha para os movimentos futuros, por enquanto eles não são afetados. Não vemos hoje uma mudança na tendência da demanda para 2025", disse o chefe da Air France-KLM para América do Sul, Manuel Flahault.

"Acho que há uma crença verdadeira de que, a médio prazo, o Brasil continuará sendo um mercado muito forte para se investir", ele acrescentou. "Estamos bastante confiantes de que a demanda permanecerá em 2025."