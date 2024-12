Excesso de dívida pública pode abalar mercados em 2025, diz BIS

Por Naomi Rovnick

LONDRES (Reuters) - A ameaça de que o aumento da oferta de dívida pública desestabilize os mercados financeiros se intensificou, disse o principal órgão consultivo dos bancos centrais do mundo nesta terça-feira, ao pedir que as autoridades ajam rapidamente para evitar danos econômicos.

Claudio Borio, chefe do departamento monetário e econômico do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), disse que está em alerta para um excesso de dívida governamental, causando rupturas no mercado de títulos que poderiam se espalhar para outros ativos.