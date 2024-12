Suspeito de matar executivo da UnitedHealth em NY é acusado de assassinato

O suspeito fugiu do local e, em seguida, foi de bicicleta até o Central Park. Um vídeo de vigilância o flagrou saindo do parque e pegando um táxi para uma estação de ônibus no norte de Manhattan, onde a polícia acredita que ele tenha usado um ônibus para fugir da cidade.

As palavras "deny" (negar), "defend" (defender) e "depose" (depor) foram gravadas em cartuchos de balas encontrados na cena do crime, segundo a mídia local. As palavras evocam o título de um livro que critica o setor de seguros, publicado em 2010, intitulado "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It" ("Atrasar, Negar, Defender: Por Que As Seguradoras Não Pagam Os Sinistros E O Que Você Pode Fazer A Respeito).

O assassinato de Thompson desencadeou uma onda de manifestações online entre norte-americanos frustrados com negativas de planos de saúde em atender seus pedidos de atendimento, ou que enfrentaram custos inesperados ou tiveram que pagar mais para receberem atendimento médico - todas tendências que estão aumentando, de acordo com dados recentes.