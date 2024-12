Ações europeias sobem após dados de inflação dos EUA em linha com expectativas e BCE em foco

As chances de um corte de 25 pontos-base pelo Fed na próxima semana ficaram em 95%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, em comparação com cerca de 85% antes dos dados.

Na quinta-feira, o foco estará na decisão política do Banco Central Europeu (BCE), com dados de probabilidades da LSEG indicando 85% de chance de uma redução de 25 pontos-base.

"A fraqueza nas pesquisas de negócios, combinada com o potencial de tarifas sobre as exportações europeias para os EUA, aumenta o risco de uma recessão europeia", disse Joe McConnell, Gerente de Portfólio de Estratégias de Liquidez Europeia do J.P. Morgan Asset Management.

McConnell espera que o BCE corte os juros em 0,25% em cada reunião até junho, reduzindo a taxa para 2% até meados do próximo ano.

O índice de bancos, mais sensível aos juros, subiu 0,1%, atingindo seu maior nível desde agosto de 2015. De modo mais amplo, as expectativas de cortes nos juros têm sido o principal impulsionador da alta de 8,6% do STOXX 600 até o momento neste ano.

O setor aeroespacial e de defesa liderou os ganhos do dia com uma alta de 1,4% e testemunhou os maiores ganhos entre seus pares este ano. Investidores monitoraram o último ataque da Ucrânia contra a Rússia usando mísseis fabricados nos EUA.