Dólar recua após dados de inflação dos EUA fortalecerem apostas em corte de juros pelo Fed

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,26%, a 6,041 reais na venda.

O governo norte-americano informou mais cedo que o índice de preços ao consumidor do país registrou alta de 0,3% na base mensal em novembro, acima do avanço de 0,2% do mês anterior, mas exatamente em linha com o esperado por economistas consultados pela Reuters. O ganho anual foi de 2,7%.

No caso do núcleo, a alta também foi de 0,3% no mês, como projetado por analistas, marcando um avanço de 3,3% na base anual.

Apesar de o resultado demonstrar uma estagnação no processo de desinflação dos EUA na direção da meta de 2%, a falta de surpresas forneceu maior certeza aos mercados de que o Fed deve reduzir os juros novamente na reunião da próxima semana.

Operadores colocam agora 94% de chance de um corte de 25 pontos-base nos juros pelo Fed em 18 de dezembro, de 85% antes dos dados.

"O banco central dos EUA perdeu a última chance de justificar uma pausa no ciclo de cortes de juros na próxima semana. O relatório de inflação de hoje poderia ter levado a uma reprecificação gigantesca, mas este não foi o caso, e o dólar está reagindo de acordo", disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.