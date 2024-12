Assessor de Trump alerta contra manipulação cambial após China cogitar enfraquecimento do iuan

No entanto, ele acrescentou: "Não acredito que o Departamento do Tesouro de Trump receberia com muito carinho a manipulação da moeda chinesa. O histórico da China como manipuladora de moedas é bem conhecido."

A embaixada chinesa em Washington, procurada para comentar, disse que as declarações de Navarro "não têm base factual" e que o país não é um manipulador de moeda.

"Como um país responsável, a China tem reiterado em muitas ocasiões que não se envolverá em uma depreciação competitiva da moeda", disse a embaixada.

O governo de Trump rotulou a China como manipuladora de moeda em 2019, a primeira vez que os EUA fizeram essa determinação desde 1994. A classificação foi revogada no ano seguinte.

A medida é mais simbólica do que substantiva, mas, ainda assim, sinalizaria que Trump está disposto a se envolver em uma guerra comercial sem precedentes com a China, a segunda maior economia do mundo, como ele frequentemente ameaçou fazer na campanha.

A determinação do Departamento do Tesouro em 2019 ocorreu após um período em que o governo chinês permitiu que o valor de sua moeda caísse em relação ao dólar.