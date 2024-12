Ibovespa fecha em queda com ajuste a juros mais altos e risco fiscal; Vale pesa

- VALE ON recuou 1,5%, em dia de queda dos contratos futuros de minério de ferro na China, com agentes desapontados com a falta de detalhes concretos sobre estímulos econômicos da Conferência Central de Trabalho Econômico daquele país. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com perda de 1,12%, a 797,0 iuanes (109,50 dólares) a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN caiu 1,29%, em meio ao clima ainda negativo na bolsa, bem como as perspectivas negativas sobre o efeito da alta dos juros para o crescimento da economia e seus reflexos no mercado de crédito. BANCO DO BRASIL ON cedeu 1,37%, BRADESCO PN fechou em baixa de 1,31% e SANTANDER BRASIL UNIT perdeu 1,66%.

- LOCALIZA ON cedeu 4,5%, também pressionada pelas preocupações com os potenciais efeitos de juros mais altos no segmento de seminovos, entre outros. A empresa de aluguel de veículos e gestão de frotas também divulgou que o seu conselho de administração aprovou pagamento de 426,4 milhões de reais em juros sobre capital próprio (JCP). Fora do Ibovespa, MOVIDA ON recuou 6,44%.

- PETROBRAS PN caiu 0,63%, a despeito da alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou negociado em alta de 1,47%, a 74,49dólares.

- GPA ON avançou 4,87%, devolvendo parte das perdas com o tombo de 11% na véspera e tendo no radar noticiário envolvendo interesse do empresário Nelson Tanure no dono da bandeira Pão de Açúcar. Procurado, o GPA disse que não comentaria o assunto. No setor, CARREFOUR BRASL ON caiu 5,02% e ASSAÍ ON -- que concluiu o plano de 66 conversões de hipermercados iniciado em 2022 -- perdeu 5,12%.

- VAMOS ON recuou 5,08%, mantendo a correção negativa da véspera, após alta nos três primeiros pregões da semana, sendo que na terça-feira saltou 12%. Analistas do UBS BB cortaram a recomendação dos papéis para "neutra" e reduziram o preço-alvo das ações de 14 para 6,50 reais, conforme relatório de 12 de dezembro, citando um cenário desafiador para a companhia em parte devido aos efeitos de juros mais altos.