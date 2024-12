Tavares diz que saída "amigável" da Stellantis ocorreu por divergências de estratégia

LISBOA (Reuters) - Carlos Tavares, que renunciou abruptamente ao cargo de presidente-executivo da Stellantis em 1º de dezembro, disse que sua saída "amigável" foi motivada por divergências com o conselho de diretores sobre estratégia, em uma entrevista divulgada na quinta-feira.

Ele não entrou em detalhes sobre suas diferenças com o conselho da montadora franco-italiana, mas disse ao jornal português Expresso que a decisão sobre sua saída havia sido tomada em conjunto com o presidente do conselho, John Elkann.

Fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que sua súbita saída foi desencadeada por metas estabelecidas por Tavares que foram consideradas irrealistas ou destrutivas por alguns membros do conselho.