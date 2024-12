Lula recebe alta hospitalar e diz que pode voltar a trabalhar normalmente

Lula afirmou que só teve noção da gravidade do que ocorreu com ele depois de conversar com a equipe médica após a cirurgia na terça-feira.

"Eu só fui ter noção da gravidade já depois da cirurgia pronta, depois da cabeça estar nova, doendo ainda, porque o trabalho ortopédico para mexer na cabeça também não é fácil. Mas eu estou tranquilo, me sinto bem", afirmou o presidente, acompanhado da primeira-dama Janja.

"Eu quero que vocês saibam que eu estou voltando com muita tranquilidade. Tenho muito trabalho para fazer. Eu tenho um compromisso com esse país. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro. E eu quero deixar a Presidência da República do mesmo jeito que eu deixei em 2010, de cabeça erguida."

BRAGA NETTO

Lula também comentou a prisão do general de reserva Walter Braga Netto no sábado, em operação da Polícia Federal, por suspeita de envolvimento na tentativa de um golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito em 2022 e de obstrução de Justiça por tentar atrapalhar as investigações sobre o episódio.

"Eu vou demonstrar para vocês que eu tenho mais paciência e sou democrático. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida", afirmou.