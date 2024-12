Ultra indica Rodrigo Pizzinatto para presidência-executiva

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de combustíveis e logística Ultra anunciou nesta segunda-feira que seu conselho de administração elegeu o vice-presidente financeiro, Rodrigo Pizzinatto, para ocupar a presidência-executiva a partir de abril do próximo ano.

A companhia, dona da rede de postos de combustíveis Ipiranga, afirmou que Alexandre Palhares, diretor de planejamento, relações com investidores e tesouraria, foi indicado para o lugar de Pizzinatto na diretoria financeira.

O atual presidente-executivo do grupo, Marcos Lutz, será indicado para ocupar a presidência do conselho de administração, bem como as presidências de todos os conselhos dos principais negócios da Ultra, segundo fato relevante ao mercado.