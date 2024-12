Mais de 90% dos participantes do mercado esperam que o BC do Japão mantenha os juros nesta semana, segundo pesquisa

No entanto, 95% dos entrevistados esperam que a taxa aumente daqui a três meses, em comparação com 67% na pesquisa anterior, em outubro.

O Banco do Japão encerrou os juros negativos em março e aumentou sua taxa de curto prazo para 0,25% em julho. Ele sinalizou que está pronto para aumentar novamente se os salários e os preços evoluírem de acordo com as projeções e aumentarem a convicção de que o Japão atingirá de forma duradoura uma inflação de 2%.

O banco central tem se mostrado cauteloso quanto ao momento do próximo aumento dos juros, fazendo com que as expectativas do mercado em relação a uma mudança flutuem entre dezembro e janeiro.

Fontes disseram à Reuters que o Banco do Japão está inclinado a manter a taxa de juros em dezembro, já que as autoridades preferem passar mais tempo examinando os riscos internacionais e as pistas sobre as perspectivas salariais do próximo ano.

A maioria dos economistas entrevistados pela Reuters de 4 a 11 de dezembro espera que o Banco do Japão mantenha a taxa de juros este mês, uma mudança em relação à pesquisa de novembro, que mostrou uma pequena maioria projetando um aumento da taxa de juros.

(Reportagem de Leika Kihara)