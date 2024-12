PF prende líder de organização criminosa chinesa em Roraima

O grupo agia principalmente na Rua 25 de Março e na Rua Santa Efigênia, e as vítimas eram obrigadas a pagar entre 5 mil e 10 mil reais mensais, segundo a PF. A organização também é suspeita de matar três comerciantes que não atenderam às suas exigências.

Em 2017, o indivíduo conseguiu escapar de uma grande operação policial realizada em São Paulo. A ação resultou no cumprimento de 20 mandados de prisão preventiva e 33 mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, as autoridades apreenderam sete armas de fogo com integrantes do grupo.

O capturado foi encaminhado à Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Boa Vista-RR), acrescentou a PF.

(Por Tatiana Ramil)