Grupo EPR vence sozinho leilão de lote 6 de rodovias do Paraná

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo EPR venceu sem disputa o leilão do lote 6 de rodovias do Paraná nesta quinta-feira, um dos maiores projetos de concessão do setor já realizado no país, ampliando compromissos de investimento no Estado que somam mais de 20 bilhões de reais.

O grupo, uma parceria entre a empresa de infraestrutura Equipav e a companhia de investimentos Perfin, assumiu com o leilão desta quinta-feira uma obrigação de investimento de 12,7 bilhões de reais ao longo de 30 anos de contrato, além dos 7,4 bilhões previstos para manutenção do trecho.

O lote 6 envolve 662 quilômetros de rodovias, dos quais 462 quilômetros terão de ser duplicados, indo de Foz do Iguaçu até Guarapuava. Com ele, o Paraná completou a concessão de todo o eixo da BR-277, desde a região Oeste do Estado, na fronteira com Paraguai e Argentina, até o Porto de Paranaguá, o segundo mais movimentado do país.