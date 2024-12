Parques eólicos da SPIC terão primeiras turbinas produzidas pela chinesa Goldwind na Bahia

As obras devem ser começar em janeiro, e os primeiros aerogeradores devem ser entregues no terceiro trimestre do próximo ano. O início de operação de ambos os parques é esperado para 2026.

A Goldwind instalará no local turbinas com 6,2 MW de potência cada e diâmetro de rotor de 182 metros, sendo os maiores equipamentos do país tanto em tamanho quanto em capacidade, disseram as empresas.

Os aerogeradores da SPIC serão os primeiros produzidos pela Goldwind na fábrica de Camaçari (BA), que foi inaugurada em agosto deste ano e é a primeira unidade da empresa fora da China.

A Goldwind aposta no potencial de geração eólica do Brasil apesar de uma conjuntura de mercado ruim para o setor eólico no Brasil, com desaceleração de novos projetos da fonte devido à sobreoferta de energia, o que afetou toda a indústria fornecedora e levou ao fechamento de fábricas e saída de grandes companhias do país nos últimos anos.

Segundo informações do Ministério de Minas e Energia na época, a Goldwind teria uma capacidade na Bahia de 150 unidades por ano, produzindo equipamentos com potência de 5,3 a 7,5 MW cada. A previsão é de investimentos de 100 milhões de reais pela empresa no mercado brasileiro, a partir do qual poderá exportar para outros países da América do Sul no futuro, disse a pasta.

"Este será o primeiro parque eólico no Brasil a utilizar a turbina Goldwind GW182 e, também, a primeira a ser feita em nossa fábrica. Ao mesmo tempo, será a maior turbina em tamanho e capacidade instalada no Brasil. Esse é um marco significativo tanto para a Goldwind quanto para a SPIC, assim como para o mercado eólico brasileiro", afirmou Liang Xuan, CEO da Goldwind América do Sul.