Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem mais do que o esperado

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu mais do que o esperado na semana passada, o que é consistente com um arrefecimento gradual das condições do mercado de trabalho.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 22.000, para 220.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 14 de dezembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 230.000 pedidos para a última semana.

Os pedidos entraram em um período de volatilidade, o que pode dificultar a obtenção de uma visão clara do mercado de trabalho. Uma série de indicadores, incluindo pedidos de auxílio-desemprego e vagas de emprego, sugerem que as condições estão muito mais frouxas do que antes da pandemia de Covid-19, mas o mercado de trabalho está desacelerando de forma ordenada.