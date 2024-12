Abitrigo diz que dólar eleva custos e aumento do preço da farinha "será inevitável"

SÃO PAULO (Reuters) - A Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) afirmou nesta segunda-feira que a alta do dólar eleva custos nas importações do setor, indicando que o aumento do preço da farinha será "inevitável", segundo comunicado.

"O significativo aumento da cotação do dólar segue impactando diretamente a indústria moageira nacional", afirmou.

Segundo o presidente-executivo da Abitrigo, embaixador Rubens Barbosa, esse movimento de alta no câmbio "teve e continuará tendo impacto no preço do trigo e da farinha".