Dólar se reaproxima dos R$6,20 com temor fiscal e exterior; BC não atua

No exterior, o viés do dólar também era positivo ante a maior parte das demais moedas.

“Isso está sustentado naquela hipótese que os mercados estão precificando, e que o Federal Reserve indicou em seu último discurso, de que devemos ter menos cortes que o projetado anteriormente nas taxas de juros norte-americanas”, comentou Henrique Cavalcante, analista da Empiricus.

“Tudo mais constante, isso implica um dólar mais forte no mundo inteiro. (O dólar contra o real) sobe mais porque... vimos o dólar afundando na sexta-feira. Hoje há um movimento de realização”, acrescentou.

O avanço do dólar ante o real se intensificou à tarde, em meio à queda da liquidez. Após registrar a mínima de 6,0806 reais (+0,16%) às 9h00, na abertura da sessão, o dólar à vista atingiu a máxima de 6,2026 reais (+2,17%) às 15h33.

Destaque na agenda do dia, a pesquisa Focus mostrou que as expectativas de inflação estão cada vez mais desancoradas. A projeção do mercado para a alta do IPCA em 2024 passou de 4,89% para 4,91% e em 2025 foi de 4,60% para 4,84% -- em ambos os casos bem acima da meta contínua de inflação perseguida pelo BC, de 3%.

O cenário para o câmbio também revela pressão, com projeção de dólar a 6,00 reais no fim deste ano e a 5,90 reais no encerramento do próximo.