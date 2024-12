Minério de ferro sobe com expectativa de reabastecimento de siderúrgicas na China

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta segunda-feira, auxiliados pelas expectativas de reabastecimento por parte das siderúrgicas na China, principal consumidor, embora os altos estoques portuários e as preocupações com a demanda para o próximo ano tenham limitado os ganhos.

O contrato de maio na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 0,84%, a 780 iuanes (106,87 dólares) a tonelada métrica, depois de atingir seu nível mais baixo desde 19 de novembro, a 762,5 iuanes a tonelada, no início da sessão.