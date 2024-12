Vendas de casas novas nos EUA se recuperam em novembro após furacão

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas casas unifamiliares nos EUA se recuperaram em novembro, após terem sido afetadas por furacões no mês anterior, mas o aumento das taxas de hipotecas pode prejudicar os negócios no ano que vem.

As vendas de novas casas saltaram 5,9% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 664.000 unidades, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta segunda-feira. O ritmo de vendas para outubro foi revisado para cima, para uma taxa de 627.000 unidades, das 610.000 unidades relatadas anteriormente.

Economistas entrevistados pela Reuters previam que as vendas de casas novas, que respondem por cerca de 15% da comercialização de casas nos EUA, se recuperariam para uma taxa de 660.000 unidades. As vendas de casas novas são contadas na assinatura de um contrato e podem ser voláteis em uma base mês a mês. Elas aumentaram 8,7% ano a ano em novembro.