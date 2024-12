Wall Street opera sem direção comum em início da semana com feriado

O Dow Jones caía 0,52%, a 42.615,52 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,04%, a 5.928,30 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,28%, a 19.627,81 pontos.

A maioria das ações de megacap avançava, com a Nvidia subindo 1,6% e a Meta em alta de 1,4%, impulsionando o S&P 500 e o Nasdaq.

A capitalização de mercado da Apple estava em 3,84 trilhões de dólares, com a empresa mais valiosa do mundo se aproximando do marco de 4 trilhões de dólares.

Os volumes de negociação devem ser reduzidos, com os mercados acionários dos EUA fechando mais cedo na terça-feira e sem negociação na quarta-feira de Natal.

"É uma segunda-feira com pouquíssimos catalisadores para impulsionar o sentimento (do mercado), e teremos um volume baixo, provavelmente com negociações voláteis, à medida que saímos deste ano", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.