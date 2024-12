Ibovespa recua pressionado por Vale; Brava dispara cerca de 7%

Por volta de 11h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,21%, a 120.827,56 pontos, tendo marcado 120.670,93 pontos na mínima e 121.609,4 pontos na máxima até o momento. O volume financeiro no penúltimo pregão do ano somava apenas 2 bilhões de reais.

DESTAQUES

- VALE ON cedia 0,85%, contaminada pelo declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian encerrou as negociações diurnas em baixa de 2,63%, a 759,5 iuanes (104,05 dólares) a tonelada métrica, o menor valor desde 19 de novembro.

- BRAVA ENERGIA ON avançava 6,67% após divulgar que está negociando mandato com dois bancos para assessorar na avaliação de potenciais transações de parceria ou venda de ativos. Segundo a empresa, um destes bancos apresentou teaser sobre os ativos onshore da companhia a potenciais interessados e agendou para o dia 9 de janeiro de 2025 a data de recebimento de propostas. A Brava disse que "não há neste momento qualquer acordo para vender ativos" além dos já anunciados pela empresa.

- MARFRIG ON recuava 4,22%, tendo no radar a notícia de que a China iniciará uma investigação sobre as importações de carne bovina, que em 2023 somaram 14,2 bilhões de dólares em 2023, com o Brasil respondendo por 42% do total. JBS ON cedia 0,83%, enquanto MINERVA ON caía 2,49%. A Abiec, que representa companhias do setor, reconheceu nesta sexta-feira o "papel estratégico da China" para a indústria brasileira e disse que pode cooperar no processo.

- EMBRAER ON valorizava-se 0,52%, após a empresa afirmar que assinou nesta sexta-feira um contrato para a venda de duas aeronaves multimissão C-390 Millennium, sem revelar o nome do cliente tampouco o valor do negócio. De acordo com analistas do Bradesco BBI, com base no preço unitário médio dos últimos pedidos, este novo pedido pode adicionar 450 milhões de dólares à carteira de pedidos da Embraer e mostra que a demanda pela aeronave C-390 está aumentando.