Atividade industrial no Brasil em dezembro iguala mínima do ano, mostra PMI

As empresas relataram terem gastado mais com commodities, alimentos e frete, com a taxa de inflação de insumos acelerando em comparação com novembro.

Com isso, as empresas elevaram novamente os preços de venda e a taxa de inflação chegou a um pico de três meses.

Quando questionados sobre suas avaliações quanto às perspectivas de crescimento, cerca de 63% dos entrevistados mostraram-se otimistas, com expectativas de recuperação no investimento e na demanda, assim como de condições melhores no setor automotivo e abertura de novas fábricas.

"Embora os fabricantes esperem um cenário econômico melhor em 2025, os dados revelaram uma leve perda de confiança. A taxa de juros atualmente elevada, e subindo, pode apresentar desafios para o investimento e o crescimento econômico, potencialmente levando as empresas a priorizar o gerenciamento de custos e a eficiência em detrimento da expansão", destacou Pollyanna de Lima, diretora associada de Economia S&P Global Market Intelligence.