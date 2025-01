Juros futuros recuam com movimento de ajuste e baixa liquidez na primeira sessão de 2025

Os investidores navegavam neste pregão por um ambiente sem muitas novas notícias ou dados econômicos e com baixo volume de negociações, o que permitiu, segundo analistas, um movimento de ajustes nas posições recentes, reduzindo um pouco dos altos prêmios de risco observados na curva.

"A liquidez particularmente reduzida de hoje, juntamente à falta de catalisadores, sugere que os movimentos são de ajustes, e não representam uma nova tendência", disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.

Na segunda-feira, última sessão de 2024, os juros futuros haviam fechado em forte alta, com ganhos superiores a 20 pontos-base para as taxas de alguns contratos, em movimento que refletiu a tendência do ano.

A taxa do DI para janeiro de 2029, por exemplo, teve alta acumulada de 626 pontos-base no ano passado, enquanto a taxa para janeiro de 2031 avançou 518 pontos em 2024.

Apesar do movimento desta sessão, analistas apontam que o principal fator para as altas das taxas futuras no ano anterior -- os receios com o cenário fiscal brasileiro -- deve continuar no foco dos agentes financeiros, pelo menos no início de 2025.

O mercado tem colocado em dúvida o compromisso do governo em equilibrar as contas públicas, particulamente depois do anúncio de um projeto de reforma de Imposto de Renda no fim de novembro que ofuscou a apresentação de medidas de contenção de gastos.