Agência dos EUA vai manter supervisão rigorosa sobre Boeing um ano após incidente

"Nós realizamos um número sem precedentes de auditorias sem aviso prévio; e fazemos revisões mensais de status com executivos da Boeing para monitorar o progresso. Nossa supervisão aprimorada veio para ficar", disse Whitaker em um comunicado antes do marco de um ano do incidente.

Em fevereiro, Whitaker determinou que a Boeing implementasse um plano de melhoria de segurança e qualidade e reconheceu antes que a supervisão anterior "era excessivamente flexível".

"Este não é um projeto de um ano. O que é necessário é uma mudança cultural fundamental na Boeing, orientada por segurança e qualidade acima dos lucros", afirmou Whitaker nesta sexta-feira. "Isso exigirá um esforço contínuo e comprometido da Boeing, e uma fiscalização inabalável da nossa parte."

Nesta sexta-feira, a Boeing divulgou uma atualização sobre seus esforços de segurança e qualidade, dizendo que implementou novas auditorias de qualidade e reduziu significativamente os defeitos na montagem da fuselagem do 737, fornecida pela Spirit AeroSystems, aumentando os pontos de inspeção e implementando um processo de aprovação de qualidade do cliente.

Whitaker afirmou no mês passado que planeja renunciar antecipadamente ao seu mandato de cinco anos em 20 de janeiro, quando o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, assume o cargo. O indicado por Trump para chefiar o Departamento de Transportes, Sean Duffy, disse à Reuters no mês passado que quer garantir "que tenhamos aviões seguros saindo da Boeing".

(Reportagem de David Shepardson)