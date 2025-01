Casa Branca diz que decisão sobre US Steel foi para manter negócios essenciais nas mãos de norte-americanos

(Reuters) - A decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de bloquear a venda da U.S. Steel não foi para menosprezar o Japão, um importante aliado do Indo-Pacífico, mas para manter a produção de aço nos Estados Unidos, disse o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, nesta sexta-feira.

"Trata-se da produção de aço dos EUA e de manter uma das maiores produtoras de aço dos Estados Unidos como uma empresa de propriedade norte-americana", disse Kirby.

(Reportagem de Gabriella Borter)