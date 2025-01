Petróleo registra ganho semanal com clima mais frio e estímulos da China

O Brent registrou ganho semanal de 2,4%, enquanto o WTI subiu quase 5%.

Sinais de fragilidade econômica chinesa aumentaram as expectativas de medidas para impulsionar o crescimento no principal importador de petróleo do mundo.

"Neste momento, a China tem sido incessante com anúncios sobre tentativas de estimular a atividade econômica, e o mercado está prestando atenção nisso", disse John Kilduff, sócio da Again Capital, em Nova York.

As preocupações com a demanda chinesa foram um fator nas previsões de demanda fraca no ano passado, acrescentou ele.

A China anunciou algumas medidas novas para impulsionar o crescimento nesta semana, com um movimento surpreendente para aumentar os salários de funcionários do governo e um forte aumento no financiamento de títulos do tesouro ultralongos.

O funding adicional deverá ser usado para estimular o investimento empresarial e iniciativas de estímulo ao consumidor.