Petróleo cai com dados econômicos fracos apesar de maior demanda por inverno nos EUA

Apesar dessas quedas, ambos os índices de referência do petróleo permaneceram em território tecnicamente sobrecomprado pelo terceiro dia consecutivo.

Na sexta-feira, o Brent se estabeleceu em seu nível mais alto desde 14 de outubro e o WTI fechou em seu nível mais alto desde 11 de outubro, devido, em parte, às expectativas de mais estímulos fiscais para revitalizar a economia vacilante da China.

Com o aumento do interesse no comércio de energia nas últimas semanas, o interesse em aberto nos futuros do WTI na Bolsa de Nova York subiu para 1,933 milhão de contratos na sexta-feira, o maior desde junho de 2023.

"Os mercados de petróleo entraram em 2025 com fundamentos equilibrados de oferta e demanda, mas com os preços sendo sustentados por tensões geopolíticas duradouras", disseram analistas da consultoria Eurasia Group em um relatório.

"À medida que o ano avança, os mercados de petróleo provavelmente continuarão a experimentar um baixo crescimento da demanda, que pode ser superado pela nova oferta, especialmente dos EUA e provavelmente também da Opep", disse o Eurasia Group.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York e Ahmad Ghaddar em Londres; reportagem adicional de Florence Tan e Siyi Liu em Cingapura)