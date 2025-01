UBS eleva preço-alvo de Iochpe Maxion, mas corta de Randon

"Acreditamos ser viável que a empresa consolide a melhoria em sua rentabilidade em 2025 e alcance uma margem Ebitda de 11% no ano completo", disseram os analistas Alberto Valerio, Andressa Varotto e Rafael Simonetti em relatório da véspera.

Os analistas também disseram esperar uma geração de caixa próxima de 400 milhões de reais para o período e o pagamento de dividendos a uma taxa de "payout" de 37%.

No caso da fabricante Randon, o time de pesquisa do UBS destacou 2024 como um ano difícil para a companhia, em meio a reestruturação, atualização de sistema e inundações no Estado do Rio Grande do Sul, onde está localizada a sede do conglomerado.

"2025 deve ser um ano mais tranquilo", disseram. Eles mencionaram fatores como a expectativa de aprovação da aquisição da Kuo Refacciones, anunciada no ano passado, que pode incrementar a receita em cerca de 1,4 bilhão de reais e o Ebitda em aproximadamente 300 milhões de reais.

"Destacamos que a divisão de reboques foi a que teve pior desempenho em 2024, mas com a recuperação das vendas de reboques no Brasil e no exterior, a divisão deve melhorar as vendas (+17% ano a ano) e margens em 2025 (+3 p.p. ano a ano)."

O UBS espera volumes estáveis pelos segmentos e regiões este ano. "Após um ano de recuperação para os caminhões brasileiros em 2024, esperamos que a produção se mantenha estável ano a ano", afirmou a equipe.