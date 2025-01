Ações europeias sobem com impulso de papéis de energia em meio a dados econômicos mistos

Dados mais recentes mostraram aceleração na inflação da zona do euro em dezembro -- um desdobramento que, embora esperado, acrescentou uma camada de intriga à narrativa econômica.

Embora permaneça o consenso de que o Banco Central Europeu provavelmente prosseguirá com os cortes nas taxas de juros em janeiro, o setor imobiliário, sensível aos juros, caiu 0,6%. O setor de construção e materiais perdeu 0,4%.

O setor de energia ganhou 0,8%, com o grupo norueguês de navios petroleiros Frontline saltando 7,4%.

Com a aproximação da reunião de política do Banco Central Europeu em 30 de janeiro, os dados de inflação da semana se tornam um ponto focal para os observadores do mercado.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,05%, a 8.245,28 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,62%, a 20.340,57 pontos.