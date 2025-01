Minério de ferro amplia perdas em Dalian após decepção com estímulos da China

Por Michele Pek e Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian caíram pela quarta sessão consecutiva nesta quarta-feira, já que as últimas medidas de estímulo da China deixaram os investidores decepcionados e as perspectivas do mercado de aço permaneceram fracas.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,73%, a 747,5 iuanes (101,96 dólares) a tonelada. No início do dia, o contrato atingiu uma nova mínima de sete semanas, de 743,5 iuanes.