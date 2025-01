Ibovespa tem pregão morno com mercados fechados nos EUA

- VALE ON caiu 0,62%, sem conseguir se apoiar na recuperação dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 0,53%, a 754,50 iuans (102,91 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN fechou com acréscimo de 0,44%, seguindo a alta do petróleo no exterior, onde o barril de Brent encerrou com alta de 1%, a 76,92 dólares.

- BTG PACTUAL UNIT subiu 2,44%, se destacando em dia misto para bancos no Ibovespa, enquanto BRADESCO PN caiu 0,7%, SANTANDER BRASIL UNIT fechou estável, ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 0,26% e BANCO DO BRASIL ON avançou 0,46%.

- MINERVA ON avançou 5,79%, maior alta percentual do índice, embora ainda acumule queda de cerca de 5% neste começo de ano. No setor, JBS ON e MARFRIG ON subiram, respectivamente, 0,59% e 0,24%.

- GERDAU PN recuou 2,84% e USIMINAS PNA perdeu 1,84%, após analistas do Bradesco BBI rebaixarem recomendação dos papéis de "compra" para "neutra", citando cautela em relação ao setor de aço no Brasil. "Vemos tanto a Gerdau quanto a Usiminas sendo negociadas agora mais próximas de seu EV/Ebitda médio dos últimos 5 anos, o que parece justo, dado o impulso de ganhos mais fraco e a geração morna de fluxo de caixa livre", afirmaram.

- CVC BRASIL ON subiu 1,25%. Acionistas aprovaram mudança no estatuto social da empresa que obriga qualquer investidor ou grupo de investidores com participação maior que 25% a lançar uma oferta pública de aquisição de todas as ações remanescentes, conforme a ata da reunião divulgada na noite da véspera.