Ações europeias caem conforme salto de empregos nos EUA alimenta temores de inflação

O setor imobiliário, que é mais sensível aos juros, foi pressionado e perdeu 1,1%.

A aceleração inesperada no crescimento do emprego nos EUA, juntamente com uma queda na taxa de desemprego para 4,1%, sinalizou um final de ano robusto para o mercado de trabalho norte-americano -- deixando para os formuladores de política monetária do Fed o desafio de determinar a necessidade de novos cortes na taxa de juros em uma economia ainda forte.

Operadores agora preveem que o Fed reduzirá os juros em junho e as manterá inalteradas até o fim do ano, conforme indicado pela ferramenta FedWatch da CME.

Essa expectativa de uma postura cautelosa por parte do Fed foi ainda mais consolidada pelos dados mais recentes. Wall Street também abriu em baixa. [.N]

Investidores também receberam um novo lote de dados econômicos e de inflação da zona do euro. Os resultados mistos pintaram um quadro incerto, mas foram suficientes para sustentar as expectativas de que o Banco Central Europeu cortará os juros em sua reunião de janeiro.

"De modo geral, a falta de qualquer surpresa negativa importante na impressão da inflação (da zona do euro) pouco altera a opinião de que uma flexibilização gradual adicional na reunião de janeiro é a ação básica apropriada", disseram eles.