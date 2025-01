BC da China suspende compra de títulos em meio à forte queda do iuan

XANGAI (Reuters) - O banco central da China disse nesta sexta-feira que suspendeu as compras de títulos públicos, provocando um salto nos rendimentos e estimulando especulações de que a medida tem como objetivo defender uma moeda frágil.

O Banco do Povo da China citou uma escassez de títulos no mercado como a razão pela qual está suspendendo as compras, que faziam parte de suas operações para afrouxar as condições monetárias.

No entanto, a medida coincide com uma venda brutal em outros grandes mercados de títulos de todo o mundo e sugere que o banco central chinês está tentando garantir que os rendimentos no país também aumentem, segundo analistas.