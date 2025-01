Derrubada de árvores para construção de túnel e ampliação de aterro em São Paulo gera protestos e vai parar na Justiça

A prefeitura busca derrubar a vegetação para a construção de um túnel que ligará a Sena Madureira à avenida Ricardo Jafet, que liga a capital à Rodovia dos Imigrantes, principal via de acesso para o litoral paulista e o Porto de Santos. O projeto prevê ainda a remoção de famílias que moram em comunidades na região.

As obras do túnel e a derrubada das árvores foram suspensas por decisão da Justiça a pedido do Ministério Público.

"Eu pulei lá dentro (do canteiro de obras), iam derrubar a árvore comigo, eu me amarrei nela para que parassem a obra... A gente conseguiu parar (a obra)", disse no dia do protesto Marco Martins, de 33 anos, que é porta-voz do partido Rede Sustentabilidade na capital paulista.

Nunes, por sua vez, afirma que o túnel melhorará o trânsito, que os moradores que serão retirados das comunidades atingidas receberão moradias adequadas e, para compensar a derrubada de 172 árvores, serão plantadas 266.

"Nós vamos recorrer, vamos derrubar essa decisão liminar, porque está tudo certo, vamos dar continuidade a essa obra e eu vou inaugurar essa obra", afirmou em vídeo em sua conta no Instagram.

Maior cidade da América Latina com mais de 11 milhões de habitantes, São Paulo tem no trânsito um de seus problemas crônicos. Também sofre frequentemente com enchentes, principalmente nos bairros periféricos, muitos afetados ainda pela baixa quantidade de áreas verdes.