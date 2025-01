Dólar à vista fecha em alta de 0,99%, a R$6,1031 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - Após relativa acomodação nas primeiras sessões do ano, o dólar fechou a sexta-feira em alta firme no Brasil, novamente acima dos 6,10 reais, acompanhando o avanço da moeda norte-americana no exterior, após dados fortes do mercado de trabalho dos EUA sugerirem que o Federal Reserve terá menos espaço para cortar juros.

O dólar à vista fechou em alta de 0,99%, aos 6,1031 reais. Apesar do avanço desta sexta-feira, a divisa acumulou baixa de 1,29% na semana -- marcada pela liquidez reduzida e pela ausência de notícias de impacto sobre a área fiscal brasileira.

Às 17h03 na B3 o dólar para fevereiro -- atualmente o mais líquido -- subia 1,06%, aos 6,1220 reais.