EUA atingem petróleo russo com as sanções mais duras até o momento

A lógica das sanções "é atingir todos os estágios da cadeia de produção e distribuição do petróleo russo", disse a autoridade. Elas devem custar à Rússia bilhões de dólares por mês se forem suficientemente aplicadas, disse outra autoridade dos EUA a repórteres em uma ligação telefônica.

As sanções têm como alvo produtores de petróleo, navios-tanque, intermediários, comerciantes e portos.

"Não há uma etapa da cadeia de produção e distribuição que não tenha sido atingida, o que nos dá mais confiança de que a ação será ainda mais cara para a Rússia", disse a autoridade.

As medidas permitem um período até 12 de março para que as entidades sancionadas concluam as transações relacionadas ao setor. Ainda assim, fontes do comércio de petróleo russo e do refino indiano disseram que as sanções causarão graves interrupções nas exportações de petróleo russo para seus principais compradores, Índia e China.

A Gazprom Neft disse que as sanções são injustificadas e ilegítimas e que continuará operando.

Os preços globais do petróleo subiram mais de 3% antes do anúncio do Tesouro, com o petróleo Brent se aproximando de 80 dólares por barril, à medida que um documento que mapeava as sanções circulava entre os comerciantes da Europa e da Ásia.