Governo autoriza Bolt a testar importação de energia elétrica da Venezuela

A autorização para a Bolt agora segue para apreciação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), conforme rito legal, apontou o ministério.

Nos últimos anos, a Bolt e outras empresas, como Âmbar Energia e Eneva, foram habilitadas pelo governo brasileiro a realizar importação de energia da Venezuela, mas as operações não chegaram a efetivamente acontecer, uma vez que testes técnicos nas instalações que conectam os países ainda estavam pendentes.

O governo Lula anunciou a retomada da importação de energia da Venezuela no fim de 2023 com a intenção de reduzir custos com suprimento de Roraima, Estado que não recebe energia da rede elétrica nacional. Os consumidores de Roraima dependem de geração termelétrica local, com combustível subsidiado pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) -- principal encargo cobrado na conta de luz de todos os consumidores do país, com valores bilionários.

(Por Letícia Fucuchima)