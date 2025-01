Ibovespa recua em linha com Wall Street após dado de emprego nos EUA

Do lado doméstico, a inflação no Brasil encerrou o ano passado com alta acumulada de 4,83%, acima do teto da meta e quase em linha com expectativa de analistas em pesquisa da Reuters, que apontava para aumento de 4,88%.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve em dezembro alta de 0,52%, depois de ter subido 0,39% em novembro, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira.

De acordo com a economista Luciana Rabelo, do Itaú, o IPCA veio em linha com a expectativa do banco, mas com uma composição ligeiramente pior do que o esperado, com destaque para a surpresa altista em serviços subjacentes, concentrados em alimentação fora do domicílio, que reflete o recente aumento nos preços das proteínas, e em bens industriais subjacentes, concentrados em vestuário.

"No geral, o núcleo da inflação continua sob pressão e é improvável que alivie nas próximas divulgações", disse em relatório.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subia 1,55%, em dia de alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent mostrava acréscimo de 4,63%. A estatal informou na noite da véspera que recebeu sentença favorável em processo de arbitragem iniciada por diversos investidores estrangeiros que adquiriram ações da companhia na B3 e alegaram perdas financeiras por falhas informacionais.