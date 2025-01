Minério de ferro tem perda semanal devido à demanda fraca, mas estímulo da China limita queda

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta sexta-feira, ajudados pelo aumento dos estímulos econômicos na China, principal mercado consumidor do minério, mas encerraram a semana em baixa devido à demanda sazonalmente mais fraca.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou as negociações do dia com alta de 0,4%, a 753,5 iuanes (102,76 dólares) a tonelada, mas registrou queda de 1,95% na semana.